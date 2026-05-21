Главные новости за 21 мая. Новороссийск
Власти Новороссийска объяснили причину периодического возникновения запаха нефтепродуктов в городе.
На второй участок пляжа в Анапе начали завозить чистый песок для отсыпки дополнительного слоя.
Из-за порыва на водопроводе ТГВ в Новороссийске снизили подачу воды на 40%.
Полиция Новороссийска организовала проверку по факту видео, снятого в районе мемориала «Малая земля». По данным полиции, несовершеннолетние забрались наверх памятника.
Загрязнение воздуха в Новороссийске оценили как пониженное. Об этом свидетельствуют данные городского КЛЗМОС за период с 16 по 19 мая.
Приезжую из Украины осудили на 15 лет за передачу данных о Новороссийске.
С начала года железнодорожный вокзал Новороссийска отправил более 300 тыс. пассажиров.