Главные новости за 21 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Генеральным директором ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») назначен экс-руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов. В кресле гендиректора он сменил экс-мэра облцентра Вадима Кстенина, занимавшего пост с июля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В воронежских школах выпускные вечера планируют провести в единый день, рекомендованный министерством просвещения РФ — 27 июня. Торжественные мероприятия будут проходить в закрытых помещениях с соблюдением всех требований комплексной безопасности.

Свердловский райсуд Белгорода вынес первые приговоры по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Вячеслав Автономов, Денис Корнилов, Иван Новиков и Сергей Петряков признаны виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Им назначены сроки от четырех до шести лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 55 млн руб. Уголовные дела рассматривались в особом порядке в связи с заключением досудебных соглашений.

В Белгороде вновь, но уже с серьезным дисконтом, выставили на продажу гостиничный и спа-комплекс «Белогорье» на берегу реки Северский Донец. Отель принадлежит Яне Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруге олимпийского чемпиона и бывшего сенатора от Белгородской области Тараса Хтея. Сейчас объект продают за 180 млн руб., что на 110 млн дешевле, чем его цена осенью 2025 года.

Администрация Октябрьского района Курской области заключила контракт на строительство централизованной системы водоснабжения в деревне Анахина с челябинским ООО «Подземные коммуникации» Александра Важенина. Компания согласилась выполнить работы за 377,7 млн руб. при начальной цене 429,4 млн руб.

Бюджетное учреждение «Информационно-технический центр» Липецкой области объявило два электронных аукциона по поиску подрядчиков для предоставления услуг по передаче видеоизображения с камер на улицах региона. Общая начальная цена двух контрактов достигла 99,9 млн руб.

На 2026 год в Орловской области запланирован запуск линии по производству творожных сыров. Такой продукт в регионе начнут производить впервые. Проект реализует ООО «Орел» — местное предприятие екатеринбургской ГК «Сыробогатов», действующее с 2019 года.

Елена Воронина получила вакантный мандат депутата Тамбовской областной думы седьмого созыва после досрочной отставки Игоря Телегина, который назначен врио мэра Моршанска. Госпожа Воронина заявила, что наиболее близким для нее направлением является работа в комитете по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства.

Денис Данилов