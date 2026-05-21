Главные новости за 21 мая. Сочи

В конце мая между Астраханью и Сириусом начнет курсировать дополнительный сезонный поезд.

В Сочи в 2026 году продолжат реализацию программы временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На выплату заработной платы несовершеннолетним за счет бюджета города предусмотрели 8,8 млн руб. Еще 21,5 млн руб. направят на оплату труда подростков за счет внебюджетных средств — предприятий и организаций, участвующих в программе.

Российские разработки терапевтических вакцин от аллергии на пыльцу березы и кошек назвали прорывными на научном саммите «Сириус.Биотех — 2026».

Суд в Сочи через 9 лет пересматривает иск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо к блогеру Александру Валову.

Ж/д вокзал Адлера стал лидером по пассажиропотоку на сетях СКЖД с начала года. Отсюда за четыре месяца отправлено порядка 1,6 млн человек.