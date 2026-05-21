На Ставрополье к выходным ожидаются грозы и жара до +32 градусов

В Ставрополе и районах края в ближайшие три дня сохранится теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo, «Яндекс Погоды» и регионального портала Stavpogoda.ru.

В пятницу, 22 мая, в Ставрополе ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, днем возможны кратковременные осадки и гроза. Температура воздуха ночью составит около +14…+16 градусов, днем — до +25…+27. Ветер восточный и северо-восточный 7–12 м/с, при грозе возможны порывы до 15–18 м/с.

В субботу, 23 мая, в краевой столице воздух прогреется до +28…+30 градусов. Синоптики также прогнозируют локальные дожди и грозы преимущественно во второй половине дня. Ночью температура составит около +15…+17 градусов.

В воскресенье, 24 мая, существенного изменения погоды не ожидается. Днем температура воздуха составит +27…+29 градусов, местами по краю — до +32. Вероятность кратковременных осадков сохранится.

По Ставропольскому краю температура в ближайшие дни будет колебаться от +24 до +32 градусов в зависимости от территории. В северных и предгорных районах ночью столбики термометров могут опускаться до +10…+12 градусов. Существенного похолодания синоптики пока не прогнозируют.

Валерий Климов