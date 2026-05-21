Власти Ставрополья предупредили участников СВО о мошенниках при оформлении льгот

В Ставропольском крае зафиксированы случаи, когда недобросовестные юристы предлагают участникам специальной военной операции и их семьям платные услуги по оформлению льгот и социальных выплат. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.

По данным ведомства, посредники за вознаграждение берутся подготовить документы для получения мер поддержки, однако нередко оформляют их с нарушениями или без необходимых справок. В результате заявления возвращаются на доработку, а сроки получения выплат затягиваются.

Министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края призвал жителей не обращаться к сомнительным посредникам и пользоваться только официальными каналами получения помощи. В ведомстве подчеркнули, что квалифицированную юридическую поддержку можно получить бесплатно.

Так, консультации по вопросам оформления выплат и льгот предоставляет государственное юридическое бюро Ставропольского края. Специалисты помогают подготовить заявления, собрать пакет документов и разъясняют порядок предоставления мер поддержки.

Кроме того, обратиться за консультацией можно через портал обратной связи «Госуслуги», а также напрямую в министерство труда и социальной защиты населения региона. Комплексную поддержку участникам СВО и их семьям также оказывает фонд «Защитники Отечества».

