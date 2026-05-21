Роман Курцын в новой комедии, «60 минут Чехова» и новый фильм Гая Ричи

На выходных в Новороссийске можно будет посетить театр, посмотрев мюзикл-шоу с известными песнями, сходить в кинотеатр на пару новых фильмов или насладиться звучанием живой музыки. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

На что сходить в театр

22 мая в 19:00 в новороссийском гортеатре состоится мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Согласно описанию мюзикла, зрителей ждет яркая костюмированная программа с известными песнями и профессиональными вокалистами.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

24 мая в 16:00 в театре «Старого парка» в Кабардинке можно будет посетить комедийный спектакль «60 минут Чехова», поставленный по рассказам «Дипломат», «Ушла» и «Злоумышленник». Это истории о простых, но живых героях, в которых можно узнать себя, сказано в аннотации к спектаклю.

Стоимость билета — от 2000 руб. (16+)

24 мая в 11:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет детский кукольный спектакль «Колобок». Сказка, как утверждают организаторы, является не только развлекательной, но и поучительной.

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

Какой концерт посетить

23 мая в 17:00 в театре «Старого парка» в Кабардинке выступит тенор-саксофонист Сергей Головня. Зрители также услышат живое джазовое звучание контрабаса, рояля и барабанов.

Стоимость билета — от 2700 руб. (0+)

24 мая в 18:00 в городском театре Новороссийска пройдет концерт заслуженного артиста России Валерия Семина. В программе — народная музыка и русская культура.

Стоимость билета — от 3200 руб. (6+)

Что посмотреть в кинотеатре

В выходные на больших экранах можно будет посмотреть несколько новых кинопремьер. Из новинок — в кинотеатрах вышли мультфильмы, комедия о древнерусских витязях и экшен-боевик от Гая Ричи.

Боевик «Грязные деньги» режиссера Гая Ричи рассказывает о спецзадании элитных агентов под прикрытием, которые отправляются на остров миллиардера-афериста. В главных ролях — Генри Кавилл и Джейк Джилленхол.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Мультфильм «Тень» повествует о жизни бродячего кота по имени Скотти. Однажды он знакомится с домашней кошкой по кличке Тень, и их ждет захватывающее совместное приключение.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Еще один новый фильм в кинотеатрах — это комедия «Богатыри». В центре сюжета оказываются витязи, которые помогают современному школьнику победить злую волшебницу. Главные роли исполнили Роман Курцын, Роман Постовалов и Алена Михайлова.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

