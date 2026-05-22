В Черноземье 23 мая ожидается теплая и дождливая погода, до +26°C

В субботу, 23 мая, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +15°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +21°C, ночью будет +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +22°C, днем температура поднимется до +24°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +20°C, днем повысится до +23°C, вечером будет +20°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +22°C, днем — +24°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +23°C, днем — +26°C, вечером будет +21°C, ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова