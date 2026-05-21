«Век советского джаза», «12 стульев», трибьют-шоу Muse

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус — от концертов современных исполнителей до юмористических шоу. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

В пятницу 22 мая в 19:00 в Sgt. Peppers Bar выступит Батрай (Batrai). Зрителям обещают новую программу от Batrai и его музыкантов с новыми треками и проверенными хитами «Полярная звезда», «Не вспомнишь никогда» и другими.

Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)

23 мая в 19:00 на концертной площадке «Кроп Арена» выступит CMH. Слушателей ждут презентация нового альбома и все самые известные треки, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (16+)

Также 23 мая в 21:30 в Sgt. Peppers Bar пройдет трибьют-шоу группы Muse. Трибьют-шоу — это концерт, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Слушателям обещают лучшие хиты культовой группы Muse в исполнении проекта Moose.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

Для юных слушателей 24 мая в 11:00 в Филармонии им. Пономаренко пройдет Концерт Краснодарского камерного хора для детей.

Стоимость билетов — от 100 руб. (6+)

Также 24 мая в 18:00 в Музыкальном театре состоится концерт «Век советского джаза». В программе концерта любимые произведения советской эпохи, военные песни и джазовые аранжировки русской классической музыки.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

22 мая в 18:30 в Музыкальном театре покажут «Спящую красавицу». Балет в двух действиях. Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа по мотивам сказок Шарля Перро.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

Также 22 мая в 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Двойник». Зрителей ждет загадочная история господина Голядкина.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

23 мая в 17:00 в Театре Защитника Отечества покажут спектакль «Двенадцатая ночь». Из-за страшного кораблекрушения разлучаются любящие друг друга брат и сестра — Себастьян и Виола. Они похожи друг на друга как две капли воды, поэтому, когда Виола наряжается в мужской костюм, начинается забавная путаница.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

23 мая в 18:00 в Театре драмы покажут «Евгения Онегина». Произведение не нуждается в интерпретации, но нуждается в актуализации, приближении к современному человеку с помощью ясного и коллективного прочтения, в которое актеры будут вовлекать человека по ту сторону сцены, говорится в аннотации.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Также 23 мая краснодарцы смогут увидеть спектакль «Сережа очень тупой» на площадке «Одного театра» в 21:30. История о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое, и с этим иррациональным придется иметь дело и как-то на него реагировать.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

24 мая в 17:00 в Театре драмы покажут спектакль «12 стульев». Лишь в один из двенадцати стульев защиты фамильные драгоценности. Наследник богатства Ипполит Матвеевич Воробьянинов по прозвищу Киса и «идейный борец за денежные знаки» Остап Бендер пускаются на поиски.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Также 24 мая в ДК Железнодорожников покажут спектакль «Маленький принц». Зрителей ждет постановка по мотивам аллегорической повести-сказки, наиболее известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

Стоимость билетов — от 450 руб. (0+)

Что смотреть в кино

В городских кинозалах продолжается показ фильма «Ангелы Ладоги». В ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.

Стоимость билетов — от 610 руб. (12+)

Также в прокате лента «Коммерсант» с Александром Петровым. Москва, 1996 год. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

Для юных зрителей в кинозалах покажут «Приключения желтого чемоданчика». Содержимое желтого чемоданчика чудесного Доктора лечит не только простуду и грипп, но и грусть, одиночество, трусость и робость. Петя — современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но и находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».

Стоимость билетов — от 470 руб. (6+)

Куда сходить еще

22 мая с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

Также 22 мая в 19:00 в ДС «Олимп» выступит стендап-комик Виктория Складчикова. Она начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни. Неординарные истории она рассказывала без прикрас, смело приправляя их остроумными шутками и яркими отыгрышами.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

