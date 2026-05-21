Арестован житель Башкирии, выбросивший труп жены в реку Урал

По ходатайству следствия арестован 54-летний житель Башкирии, обвиняемый в убийстве супруги. Тело погибшей обнаружено в реке Урал на территории Челябинской области. Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, труп был обвязан металлической цепью и прикреплен к бетонному шлакоблоку.

Предварительная версия гласит, что между обвиняемым и жертвой — его 42-летней женой из деревни Куватово Баймакского района Башкирии — в ноябре 2025 года произошел конфликт на почве ревности. Во время выяснения отношений муж задушил жену.

Чтобы скрыть следы преступления, он перевез тело на берег Урала возле поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области, обвязал цепью со шлакоблоком и сбросил в реку. В продолжение легенды обвиняемый обратился в правоохранительные органы с сообщением о пропаже супруги: мол, та уехала отвозить сына в больницу и не вернулась.

Задержать подозреваемого в убийстве удалось благодаря совместным действиям следователей СКР и сотрудников областного МВД.

