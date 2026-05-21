В Дагестане возбудили дело о неуплате налогов на 53 млн рублей

Следственное управление СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении руководителей ООО «Техстройсервис», подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы руководство компании, действуя по предварительному сговору, уклонилось от уплаты налогов и сборов на сумму свыше 53 млн руб. Следствие считает, что для занижения налоговых обязательств в декларации вносились заведомо ложные сведения.

Материалы для возбуждения уголовного дела поступили из управления ФНС России по Республике Дагестан. В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела и закрепление доказательной базы.

По данным открытых источников, ООО «Техстройсервис» зарегистрировано в Дагестане и работает в строительной сфере. Подобные дела в последние годы стали одной из наиболее распространенных категорий экономических преступлений в республике на фоне усиления налогового контроля за строительным сектором и подрядными организациями.

Валерий Климов