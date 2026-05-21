Вокзал Новороссийска отправил более 300 тысяч пассажиров с начала года

За прошедшие месяцы 2026 года железнодорожный вокзал Новороссийска отправил 314 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД. Вокзал города-героя вошел в десятку среди других крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги.

По информации пресс-службы СКЖД, в период с января по апреля наибольшее количество пассажиров отправил вокзал Адлера, показатель составил порядка 1,6 млн человек. На втором месте расположился вокзал «Ростов-Главный», с которого отправили 1,4 млн пассажиров, а тройку замкнул «Краснодар-1» с 1,1 млн отправленных пассажиров.

В число лидеров по количеству отправленных пассажиров также вошел железнодорожный вокзал Анапы, который обслужил 313 тыс. человек за первый квартал текущего года.

Всего, согласно данным СКЖД, в пригородном и дальнем сообщении с вокзалов было отправлено 10,9 млн пассажиров.

София Моисеенко