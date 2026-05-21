В Железноводске с июня запустят первую платную парковку

Первая платная парковка начнет работу в Железноводске с 1 июня рядом с курортным озером «30’Ка». Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

По словам мэра, стоимость парковки составит 50 руб. в час, при этом для водителей предусмотрят бесплатный период продолжительностью 15 минут для высадки пассажиров и кратковременной остановки.

Как отметил Евгений Бакулин, парковка будет интегрирована с приложением «Умный город». Пользователи сервиса смогут в режиме реального времени получать информацию о наличии свободных мест.

Власти рассчитывают, что внедрение цифрового сервиса позволит снизить нагрузку на парковочное пространство в курортной зоне и упростит поиск мест для автомобилистов в период высокого туристического сезона.

