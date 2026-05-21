Приезжая из Украины передавала СБУ данные о GPS в Новороссийске

Женщине из Украины, получившей гражданство РФ в Крыму, вынесли приговор в виде 15 лет колонии за передачу данных по заданию представителя СБУ. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, обвиняемая собирала информацию и передавала ее лицам из Украины, находясь в Новороссийске.

Согласно материалам Краснодарского краевого суда, женщина являлась ярой противницей политического курса России. В 2023 году в Киеве она установила контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего приехала в Крым для получения российского гражданства. Уже в марте 2024 года по заданию куратора прибыла в Новороссийск, где собирала и передавала различную информацию сотруднику СБУ.

Суд установил, что фигурантка дела использовала специальные приложения, через которые предоставляла данные о позиционировании спутников GPS, их количестве и уровне сигнала. Эти сведения могли быть использованы при совершении диверсионных актов на территории Новороссийска, заявили в пресс-службе судов.

Действия гражданки пресекли сотрудники УФСБ Краснодарского края. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил ей наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок одного года. В доход государства в рамках судебных разбирательство конфисковали 40 тыс. руб., которые женщина получила в результате противоправной деятельности. У нее также изъяли телефоны, использовавшиеся как орудие совершения преступления.

Кристина Мельникова