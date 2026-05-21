В Воронеже умерла арт-директор Театра кукол Светлана Дремачева

На 74-м году ушла из жизни бывший арт-директор и заместитель директора по организации зрителя Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского Светлана Дремачева. Об этом 21 мая сообщили в региональном министерстве культуры. В воронежском театре Светлана Дремачева проработала 25 лет, а в сфере культуры и искусства — 42 года. Прощание с ней пройдет 22 мая в 10:00 на Буденновском кладбище (храм иконы Божией Матери «Трех радостей»).

«Светлана Дремачева стояла у истоков многих значимых проектов, была автором стихотворений и зонгов к спектаклям, создателем пьес, режиссером, человеком, который вдохновлял, объединял и открывал новые творческие направления»,— выразили соболезнования в министерстве.

Родилась Светлана Дремачева (урожденная Кривопустова) 9 февраля 1953 года в Алма-Ате в семье военного. В 1977 году окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), после чего по распределению уехала в Ташкент, где заведовала литературной частью Академического русского драматического театра (1980-1982). Затем работала директором учебного театра театрально-художественного института (1982-1984), методистом и начальником рекламно-издательского отдела министерства культуры Узбекской ССР (1984-1996). С 1997 года по приглашению Валерия Вольховского начала работать в театре кукол «Шут». Заместителем директора по организации зрителя и арт-директором была с 2009-го по 2022 год.

В Театре кукол Светлана Дремачева, помимо прочего, создала проекты для самых маленьких зрителей — «Малышкину сцену» и «Театр из книжки для малыша и малышки», за что была удостоена премии Центрального федерального округа (ЦФО) в области литературы и искусства (2015). С 2016-го являлась членом правления воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ. В 2023-м Светлана Дремачева стала лауреатом областной театральной премии «Браво» в номинации «За честь и достоинство».

Денис Данилов