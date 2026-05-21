ГК ТОЧНО инвестирует 250 млрд рублей в новый проект в Республике Татарстан

Презентация прошла на XVII Международном экономическом форуме. Партнером по проектному финансированию выступил АО Банк ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и генеральный директор ГК ТОЧНО в РТ Азат Назмеев презентуют новый жилой район «Кадерле»

Фото: ГК ТОЧНО Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и генеральный директор ГК ТОЧНО в РТ Азат Назмеев презентуют новый жилой район «Кадерле»

Фото: ГК ТОЧНО

Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и гендиректор компании в Республике Татарстан Азат Назмеев представили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, министру строительства РФ Иреку Файзуллину, замминистру строительства РФ Никите Стасишину и раису РТ Рустаму Минниханову новый жилой район «Кадерле» (в переводе с тат. «дорогой», «ценный»). Это первый проект девелопера в Казани и второй в республике. Он станет крупнейшим в истории компании и одним из самых масштабных в регионе.

На макете представили жилой район площадью 124 га, который расположится на северо-востоке Казани и войдёт в состав «Восточной дуги». «Кадерле» реализуют по принципам КРТ — на экспозиции видны 4 школы и 8 детских садов, взрослая и детская поликлиники, пожарное депо, культурно-досуговый центр с коворкингами и офисами, фитнес-центр, мечеть и православный храм. Комплекс обеспечит 9 тыс. новых рабочих мест. Его разделит проезд 29 — проект магистрали девелопер разрабатывает с Институтом пространственного планирования РТ.

«Мы строим не просто самый крупный в республике жилой район, а полноценный город с собственным культурным кодом. Мечеть и храм, современный деловой центр, развитая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктуры сделают "Кадерле" полностью автономным. Параллельно создаем каркас проекта "Восточная дуга". Таким образом, повышаем общий инвестиционный и туристический потенциал Татарстана»,— комментирует директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев.

Еще один масштабный проект компании в Татарстане — город-курорт «Васильевский остров» с собственным озером, первые резиденты получат ключи уже в 2027 году. Суммарно инвестиции ГК ТОЧНО в развитие республику превышают 300 млрд рублей.

ЖК «Васильевский остров». ООО «Специализированный застройщик 1».

https://tochno.life/ Бренд ТОЧНО.

Проектная декларация размещена на сайт наш.дом.рф.

Денежные средства граждан (участников долевого строительства)

для строительства жилья в «Кадерле» на дату публикации не привлекаются.