Сборная Канады

Место в рейтинге FIFA — 30-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Мойз Бомбито («Ницца», Франция), Исмаэль Коне («Сассуоло», Италия), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Джонатан Дэвид («Ювентус», Италия), Кайл Ларин («Саутгемптон», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 3.

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге FIFA — 19-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Грегор Кобель («Боруссия», Дортмунд, Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Брель Эмболо («Ренн», Франция), Дан Ндойе («Ноттингем Форест», Англия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,67.

Сборная Боснии и Герцеговины

Место в рейтинге FIFA — 65-е.

Чемпионат мира 2012 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Сеад Колашинац («Аталанта», Италия), Беньямин Тахирович («Броннбю», Дания), Эсмир Байрактаревич (ПСВ, Нидерланды), Амир Хаджиахметович («Халл Сити», Англия), Эдин Джеко («Шальке», Германия), Эрмедин Демерович («Штутгарт», Германия).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 7,7.

Сборная Катара

Место в рейтинге FIFA — 55-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Мешал Баршам, Педро Мигель, Акрам Афиф (все — «Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духайль»).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 22.