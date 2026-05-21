Туроператоры зафиксировали снижение спроса на санаторный отдых на Кавминводах

Рынок санаторно-курортных услуг Кавказских Минеральных Вод в летнем сезоне 2026 года демонстрирует замедление продаж и сокращение глубины бронирований. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные участников рынка.

По оценкам туроператоров, средняя загрузка здравниц региона на лето составляет около 70%. При этом доля объектов, полностью остановивших продажи на сезон, сократилась с 25% годом ранее до 5%. Свободные места сохраняются в том числе в наиболее востребованных санаториях региона.

Как сообщили в компаниях АЛЕАН и «Мультитур», спрос на санаторный отдых в Кавминводах снизился на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Coral Travel связывают ситуацию со снижением покупательной способности населения, а в компании «Дельфин» заявили почти о двукратном сокращении объемов бронирования. В то же время отдельные участники рынка фиксируют рост продаж: в «Интуристе» сообщили об увеличении показателей на 10%, в «Русском Экспрессе» — на 6%, тогда как в FUN&SUN продажи сохранились на уровне прошлого года.

Основным фактором охлаждения спроса участники рынка называют рост стоимости размещения. По данным туроператоров, к лету 2026 года санатории КМВ повысили тарифы в среднем на 10–20%. В FUN&SUN сообщили, что стоимость недельного размещения без лечения во многих объектах начинается от 100 тыс. руб. за двухместный номер. Дополнительным фактором стала стоимость транспортной логистики: железнодорожные билеты по маршруту Москва — Кисловодск оцениваются в 15–17 тыс. руб. на человека, что, по оценке операторов, усиливает конкуренцию со стороны морских курортов.

В Coral Travel отметили, что стоимость суток проживания с лечением в среднем составляет 17–20 тыс. руб. на двоих, что в 2–2,5 раза превышает цены стандартных гостиниц региона. На фоне снижения темпов продаж туристы стали чаще бронировать поездки за две недели — месяц до заезда, тогда как ранее глубина продаж достигала нескольких месяцев. Одновременно сократилась средняя продолжительность отдыха — с 10–12 до 7–10 дней.

По данным «Мультитура», наиболее устойчивый спрос сохраняется в бюджетном и среднем сегментах стоимостью до 190 тыс. руб. за 10 ночей на двоих. В премиальных санаториях категории 4–5* участники рынка фиксируют избыток свободных мест. Для поддержания загрузки часть объектов начала снижать цены и запускать акционные предложения.

Ключевым курортом региона остается Кисловодск, на который приходится около 48% бронирований. Доля Ессентуков оценивается в 20%, Железноводска — в 19%, остальных курортов, включая Пятигорск, — в 13–14%. По оценкам экспертов, Железноводск вошел в тройку наиболее востребованных направлений, опередив Пятигорск, однако существенного перераспределения спроса между курортами региона не произошло из-за медицинской специализации санаториев.

