Турист похитил 170 тысяч рублей у местного жителя в Сочи

Приезжий из соседней республики похитил деньги у сочинца, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительной версии, 25-летний приезжий познакомился с жителем Сочи и попал к нему домой на застолье. По дороге в один из магазинов фигурант дела подсмотрел пароль от мобильного банка нового знакомого, после чего перевел все его сбережения на свой счет, когда тот потерял бдительность. После этого, как заявили в полиции Сочи, приезжий из сопредельной республики скрылся в неизвестном направлении.

Личность подозреваемого установили оперативники полиции микрорайона Мамайка. Мужчину задержали на перроне железнодорожного вокзала в Сочи. Сообщается, что он планировал покинуть город-курорт. Денежные средства, украденные у жителя Сочи, подозреваемый потратит на собственные нужды в увеселительных заведениях.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему может грозить наказание в виде шести лет лишения свободы.

Кристина Мельникова