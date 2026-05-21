На Платоновский фестиваль в Воронеже направят 31 млн из облбюджета

Объем финансирования из казны Воронежской области XV Международного Платоновского фестиваля искусств составил 31 млн руб. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Мария Мазур сегодня, 21 мая.

По словам госпожи Мазур, власти «не скрывают» объемы бюджетных вложений, а сама сумма является фиксированной. Она уточнила, что весь бюджет фестиваля «традиционно» формируется из трех основных источников: «Это средства областного бюджета, доходы от продажи билетов и средства спонсоров. Постоянной является именно областная часть, а остальные параметры могут меняться в зависимости от продаж и привлеченных партнеров».

В 2025 году на пресс-конференции директор фестивальной дирекции Воронежской области Юрий Зайцев докладывал, что стоимость билетов на события варьируется от 2 тыс. до 10 тыс. руб. Конкретная цифра — ни дотации из бюджета, ни финальная — не называлась. Лишь подчеркивалось, что «поддерживается уровень прошлых лет».

В последний раз официально вопрос о вложениях комментировали в 2024-м. Организаторы отмечали, что бюджет XIII Международного Платоновского фестиваля составлял около 86 млн руб. Однако структура финансирования выглядела несколько иначе. Так, около 50% этой суммы обеспечивалось за счет областного бюджета, 30% приходилось на доходы от продажи билетов, а еще по 10% составляли средства городского бюджета и спонсорская поддержка.

Как в процентах распределена нагрузка в этом году, не уточняется.

Анна Швечикова