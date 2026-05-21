Ставропольский бизнес начал отказываться от англоязычных вывесок

Весной 2026 года ставропольские компании начали адаптировать наружную рекламу и вывески под требования закона, ограничивающего использование латиницы в публичном пространстве. Первые итоги действия новых норм на пресс-конференции в Региональном информационном центре Ставропольского края прокомментировал министр экономического развития региона Антон Доронин, сообщает ИА «Победа26».

По словам министра, изменения рассматриваются властями не только как мера регулирования, но и как возможность для бизнеса переосмыслить брендинг и коммуникацию с потребителями. Он отметил, что реклама и вывески в России должны использовать государственный язык, а предприниматели могут адаптировать иностранные названия через транскрипцию или иные варианты написания на кириллице.

Как сообщил Антон Доронин, многие компании уже начали корректировать оформление торговых точек и рекламных конструкций. Власти ожидают, что процесс приведет к появлению новых локальных брендов и усилению конкуренции за внимание потребителей.

Министр также допустил, что в дальнейшем может обсуждаться замена отдельных иностранных терминов, вошедших в повседневный деловой оборот. В частности, речь идет о слове «маркетплейс», для которого, по его словам, возможно проведение открытых конкурсов на поиск русскоязычного аналога.

Валерий Климов