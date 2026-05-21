На Ставрополье пересмотрят штрафы за парковку на газонах и безбилетный проезд

Рабочая группа Думы Ставропольского края рассмотрела изменения в региональный закон об административных правонарушениях с учетом муниципальной правоприменительной практики. Об этом сообщили в краевом парламенте по итогам очередного заседания группы, которое провел первый заместитель председателя Думы края Дмитрий Судавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Корректировка документа проводится на основе аналитических материалов краевого управления Минюста России. Как отметили участники обсуждения, изменения направлены на исключение дублирования федеральных норм и устранение возможных правовых коллизий.

В ходе заседания депутаты рассмотрели положения, касающиеся ответственности в сферах благоустройства и транспортного обслуживания населения. В частности, обсуждались санкции за нарушение правил установки малых архитектурных форм, парковку автомобилей на территориях с зелеными насаждениями, а также меры ответственности за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа.

Отдельное внимание было уделено муниципальной практике применения закона. Участники заседания изучили опыт администрации Кисловодска по контролю за соблюдением правил благоустройства и организации работы административных комиссий.

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань заявил, что региональный закон должен оставаться эффективным инструментом для муниципалитетов и одновременно соответствовать федеральному законодательству. По его словам, работа над поправками будет продолжена совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта края, а также органами местного самоуправления.

Валерий Климов