Чувашия стала лидером ПФО по росту промышленности

По итогам первого квартала индекс промышленного производства в Чувашии достиг 110%. По темпам роста республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за январь—март составил 179,9 млрд руб.— это на 15,3% больше, чем годом ранее.

Всего в этом году на поддержку промышленности в Чувашии планируют направить около 5 млрд руб. Объем отгрузки промышленной продукции по итогам года рассчитывают довести до 621 млрд руб.

Анна Кайдалова