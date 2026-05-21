В Дагестане руководство компании заподозрили в сокрытии 53 млн рублей налогов

В отношении руководителей ООО «Техностойсервис» из Дагестана возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Их подозревают в сокрытии от налоговых органов 53 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, сокрыть сумму удалось путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, поступили из УФНС России по Республике Дагестан.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн