График вечерней подачи воды могут изменить в Новороссийске

Порыв на сетях Троицкого группового водопровода в Новороссийске, из-за которого подачу воды на город снизили на 40%, будут устранять до полуночи. Как сообщили в пресс-службе администрации города, из-за ремонтных мероприятий вечерний график водоснабжения может измениться.

Авария произошла днем 21 мая на улице Магистральной. В связи с порывом объемы подачи воды сократили до 2,5 тыс. куб. м в час. На месте в настоящее время работают специалисты МУП «Водоканал». Ранее замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров заявил, что также выехал на участок повреждения. По его словам, бригада готовится к демонтажу поврежденной части трубы для последующей замены.

По предварительной информации, восстановительные работы на сетях водоснабжения продлятся до 24:00. На период отключения МУП «Водоканал» осуществляет подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

В «Водоканале» подчеркнули, что чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется. Подача воды будет восстановлена после завершения ремонтных мероприятий.

София Моисеенко