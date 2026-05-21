На Ставрополье увеличат размер выплат пострадавшим в ЧС

В Ставропольском крае планируют увеличить размер выплат пострадавшим от ЧС. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Размер единовременной материальной помощи пострадавшим в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышен с 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. на человека. Выплаты при частичной утрате имущества первой необходимости — со 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. на человека.

Выплаты при полной утрате имущества первой необходимости увеличены с 200 тыс. руб. до 300 тысяч рублей на человека.

Господин Владимиров отметил, чтобы изменения вступили в силу, надо принять поправки в краевое законодательство. Соответствующий законопроект направлен в краевую думу.

Наталья Белоштейн