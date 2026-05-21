В Чистополе по решению суда 8 гектаров леса на берегу Камы вернут государству

В Чистополе в государственную собственность вернут земельный участок лесного фонда площадью 8,12 га на берегу Камы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установила проверка, участок ранее находился в аренде у ОАО «Чистопольнефтепродукт». После прекращения работы предприятия и демонтажа нефтепровода и цистерн землю через цепочку сделок незаконно передали третьим лицам.

На территории без необходимых разрешений возвели строение и начали осваивать участок, включая прибрежную полосу. По данным прокуратуры, владельцы также пытались продать лесной участок в составе имущества бывшей нефтебазы.

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры, признал недействительными сделки по отчуждению земли и обязал компанию ООО «Заречье» вернуть участок министерству лесного хозяйства Татарстана.

Кроме того, суд признал расположенное на участке строение самовольной постройкой и постановил снести его.

Анна Кайдалова