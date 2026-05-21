Мурманский рыбный консорциум возместил бюджету 8,8 млрд рублей
Рыбопромышленный консорциум в Мурманской области перечислил в федеральный бюджет свыше 8,8 млрд рублей, включая налоговую задолженность, штрафы и пени, накопившиеся с 2021 года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что руководство группы компаний, входящих в консорциум, использовало схему дробления бизнеса для уклонения от уплаты налогов. Размер недоимки превысил 4,4 млрд рублей.
Следователи добились полного возмещения ущерба бюджету. В выплаченную сумму вошли не только налоги, но и начисленные штрафные санкции с пени.
В настоящее время следственные органы Следственного управления СКР по Мурманской области проводят процессуальную проверку по материалам регионального управления ФНС по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.