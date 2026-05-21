Воронежские власти запретили использовать в агитации изображения умерших людей

Депутаты воронежской облдумы на заседании 21 мая приняли закон об изменениях в избирательное право, которые, в частности, предусматривают запрет на использование в предвыборной агитации изображений умерших и вымышленных людей. Теперь на агитационные материалы можно помещать только портреты самого кандидата или иного живого совершеннолетнего человека с его письменного согласия, следует из текста изменений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также запрещается использовать в агитации голоса ушедших из жизни и несуществующих людей, в том числе созданные с применением информационных технологий. Кроме того, если в материалах кандидатов используются изображения и голоса лиц, «аффилированных с иностранным агентом», то они должны сопровождаться соответствующей маркировкой.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что он направлен на «противодействие недобросовестному использованию информационных технологий». Глава фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев заявил, что данные изменения «носят явно дискриминационный характер».

«Это не смешно. Это очень серьезно. Этими изменениями в федеральное законодательство открывается окно Овертона (социологическая модель существования рамок допустимых идей — «Ъ-Черноземье»), которое коснется всех конструктивных политических партий, не только оппозиционных»,— сказал господин Рогатнев.

Представитель КПРФ отметил, что считает необходимым принять законопроект только в первом чтении, а затем создать комиссию, которая бы «отработала как нивелировать эти запреты». Он также добавил, что фракция коммунистов не поддержит данные изменения. Однако закон был все же принят в двух чтениях.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэрия Воронежа отказала КПРФ в проведении шествия на Первомай. Эксперты тогда связывали решение с тем, что существует федеральная установка «не давать коммунистам слишком активно использовать публичные акции в свою пользу на фоне фактически стартовавшей избирательной кампании».

Егор Якимов