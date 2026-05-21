Чистая прибыль МТС-банка по МСФО по итогам первого квартала текущего года выросла более чем в 2,5 раза — до 2,5 млрд руб. Операционный доход до резервов составил 18,5 млрд руб., показав рост почти 58% год к году. Одним из ключевых драйверов роста стало масштабирование клиентской базы — число активных пользователей выросло на 53% и превысило 4,5 млн человек. Этого результата удалось добиться благодаря развитию собственных и партнерских каналов привлечения клиентов.

В Альфа-банке каждый второй предприниматель пользуется программой лояльности «Альфа-Выгодно для бизнеса». Сегодня к проекту подключены более 120 партнеров из различных сфер деятельности, а совокупная выгода клиентов исчисляется миллиардами баллов, сообщили в компании. По условиям программы «Альфа-Выгодно для бизнеса» предприниматели получают кешбэк как при покупках у партнеров, так и за совершение трансакций в банке. Директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин заявил, что программа лояльности уникальна и не имеет аналогов на рынке.

Китайский маркетплейс Poizon добился в суде аннулирования одноименного товарного знака, который принадлежал его «клону» из России. Использование бренда российским конкурентом затрагивало коммерческие интересы китайской стороны, заявил Shopper's представитель Dewu (китайское наименование Poizon). Маркетплейс пришел в Россию летом 2025 года. До этого он был популярен благодаря перекупщикам: после ухода международных брендов они начали массово перепродавать заказанные на Poizon товары в РФ.