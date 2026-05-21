Отечественную станцию проверки газовых баллонов представили экспертам премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Торговый дом «Верное решение» презентовал стенд для гидравлических испытаний газовых баллонов в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Проект попал в номинацию «Российский ответ — импортозамещение с гарантией качества». О нем экспертному совету рассказал коммерческий директор организации Алексей Маслов.

Алексей Маслов

«Наш проект — стенд для проведения гидравлических испытаний газовых баллонов. В России таких никто не выпускает, в основном используют продукты американского производства. Сейчас на рынок выходит продукция из Поднебесной. Но “Америку” сейчас не купить, а “Китай” выходит дороже. У нас же получилось сделать аналог в два раза дешевле»,— сказал он. Инженерное решение реализовали за 40 дней.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.