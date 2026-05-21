В Татарстане услуги подорожали на 11,9% за год

В Татарстане цены на услуги в апреле выросли на 0,07% к марту, а в годовом выражении — на 11,9%. Соответствующие данные опубликованы на сайте Татарстанстата.

В прошлом месяце в Татарстане сильнее всего подешевела плодоовощная продукция — на 1% к марту. При этом с начала года овощи и фрукты подорожали на 13%.

Продовольственные и непродовольственные товары в целом за месяц подешевели менее чем на 1%. В годовом выражении рост цен на них составил 5,7% и 3,6% соответственно.

Также сообщается, что годовая инфляция на апрель 2026 года в Татарстане составила 6,75%.

