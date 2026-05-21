В Невинномысске выявили нецелевое использование земли
Прокуратура в Невинномысске выявила нецелевое использование земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Как отметили в прокуратуре, на территории города расположены несколько зданий, на территории которых осуществляется коммерческая деятельность. При этом вид разрешенного использования земли указанную деятельность запрещает.
По результатам проверки предпринимателей оштрафовали на сумму более 60 тыс. руб.