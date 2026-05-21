В Пятигорске вынесен приговор организатору канала незаконной миграции

Участника преступного сообщества по организации незаконной миграции из Пятигорска приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой». Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Члены преступного сообщества с апреля 2022 года по июнь 2024 года организовали незаконное пребывание в РФ 659 иностранных граждан.

«Злоумышленники содействовали иностранцам в получении различных документов, в том числе о знании русского языка, об отсутствии заболеваний, препятствующих нахождению на территории страны, а также способствовали их трудоустройству и поиску ими жилья», — пояснили в ведомстве.

Непосредственно подсудимый организовал незаконное пребывание 32 мигрантов, кроме этого, за деньги оказал помощь 2 иностранцам в подготовке уведомлений об осуществлении трудовой деятельности с помощью фиктивных трудовых договоров.

Наталья Белоштейн