В Удмуртии представили алгоритм действий при угрозе атаки БПЛА в дни ЕГЭ и ОГЭ

Власти Удмуртии разработали алгоритм действий при введение сигнала «Опасное небо» во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. О нем во время пресс-конференции рассказала министр образования и науки республики Римма Бякова, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Алгоритм направили в образовательные учреждения. Согласно утвержденному порядку, директор школы, в которой сдаются экзамены, должен определить места укрытий. На инструктаже школьников знакомят с порядком действий. Пункт сдачи экзамена оснащается указателями, куда эвакуироваться в случае «Опасного неба», за каждой аудиторией назначается ответственный за это.

При появлении угрозы атаки БПЛА экзамен прерывается: на доске фиксируется время, когда он был остановлен. После отмены сигнала экзаменуемые возвращаются в аудитории, где экзамен продолжается. Госпожа Бякова отметила, что ученик сможет сдать ЕГЭ и ОГЭ в резервный день, 22 или 25 июня.

«Каждому участнику будет предоставлена возможность уйти домой и написать экзамен в резервный день. Здесь очень важно конструктивное взаимодействие ребенка, родителей и школы. Мы помним, что у ребенка телефона не будет, он сдает его перед тем, как зайти на экзамен»,— подчеркнула Римма Бякова. Родители смогут узнать всю информацию у руководства школы при отсутствии прямой связи с ребенком, добавила министр.