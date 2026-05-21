Губернатор Петербурга заявил об ограничении мобильного интернета в городе
В Санкт-Петербурге начали ограничивать передачу данных в мобильных сетях. Губернатор города Александр Беглов называет эту меру вынужденной и просит жителей и гостей Северной столицы отнестись к ней с пониманием.
Власти предлагают перейти на общегородской Wi-Fi
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Чтобы не остаться без связи, власти предлагают перейти на общегородской Wi-Fi. Все доступные точки доступа собраны на специальной карте.
О сроках действия ограничений не сообщается.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге уже третий день не работает мобильный интернет.