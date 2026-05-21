Эксперты оценили сеть апартаментов Apartment Hub на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Сеть апартаментов Apartment Hub представили в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Проект компании, занимающейся посуточной арендой квартир, вошел в номинацию «Туристический магнит региона». О нем экспертам рассказала руководитель компании Наталья Енгалычева.

Наталья Енгалычева

Фото: Алексей Филинов Наталья Енгалычева

«Наша целевая аудитория двойная: есть собственники жилья, которые не хотят или не могут заниматься своим жильем, а также гости города. Кроме них есть те, у кого дома ремонт, и те, кто планирует покупку жилья и присматривается к микрорайону. Они приезжают, два-три месяца живут, смотрят инфраструктуру, после чего решают, приобретать ли квартиру в этом месте»,— отметила госпожа Енгалычева.

Она добавила, что за два года реализации проекта число объектов в сети Apartment Hub выросло до 35 квартир. Заполняемость — 95-100%, в несезон — 75%. Гости получают такие же услуги, как и в гостиницах, имеют свою кухню с посудой и необходимыми приборами, Wi-Fi и телевизор. Прибыль от проекта в 2025 году выросла в 15 раз за счет увеличения количества объектов в портфеле и роста средней цены размещения. В штате работает 20 человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.