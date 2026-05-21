В Ставропольском крае ИИ следит за вывозом мусора

На Ставрополье для мониторинга вывоза отходов применяется искусственный интеллект, интегрированный в федеральную государственную информационную систему учета отходов. Это позволяет оперативно отслеживать состояние контейнерных площадок и соблюдение графиков вывоза мусора. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

ИИ анализирует фотографии, которые водители мусоровозов загружают через специальное приложение. Эти изображения показывают состояние контейнерных площадок до и после того, как мусор вывезен. Система автоматически определяет переполненные контейнеры или те, что были вывезены не полностью, а также фиксирует отклонения от расписания вывоза.

Наталья Белоштейн