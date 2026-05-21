Архангельский водорослевый комбинат нарастит добычу сырья на 20%

В Архангельской области стартовал сезон добычи водорослей в Белом море. Архангельский водорослевый комбинат (АВК) планирует в 2026 году добыть 1,2 тыс. тонн сырья — на 20% больше прошлогоднего показателя — и выпустить 750 тыс. упаковок продукции. Предприятие вошло в национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», что открывает возможности для импортозамещения критически важных компонентов для фармацевтики, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам сезона 2025 года объем добычи АВК составил 1 тыс. тонн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ По итогам сезона 2025 года объем добычи АВК составил 1 тыс. тонн

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Включение Архангельского водорослевого комбината в национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики" с начала этого года — это признание стратегической важности предприятия для технологического суверенитета страны. АВК создает продукты, которые входят в перечни критической номенклатуры. Планируемое увеличение объемов добычи на 20% не только обеспечит прирост производства инновационной косметики и БАДов, но и увеличит налоговые поступления в областной бюджет»,— подчеркнул губернатор Александр Цыбульский.

По итогам сезона 2025 года объем добычи АВК составил 1 тыс. тонн. Повышенный объем сырья в текущем году направят на расширение выпуска продукции под собственным брендом и замещение импортных компонентов. Новый статус в нацпроекте позволит комбинату наладить производство пищевого альгината, ранее поставлявшегося из-за рубежа.

Кирилл Конторщиков