В Петербурге на электричке поймали подростков-зацеперов

На железнодорожной станции «Обухово» сотрудники транспортной полиции задержали двух подростков 12 и 13 лет, занимавшихся зацепингом. Об этом 21 мая сообщили в управлении транспортной полиции России по СЗФО.

Двоих зацеперов поймали на станции в Петербурге

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Школьники ехали снаружи между вагонами скоростной электрички. В беседе с инспекторами ПДН подростки рассказали, что отправились со станции Навалочная ради «острых ощущений».

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Санкции статьи предусматривают штраф от 500 до 2 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. рублей или административный арест сроком до пяти суток.

