В Новороссийске ремонтируют крупный порыв на сетях водоснабжения

На улице Магистральной в Новороссийске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению порыва трубопровода. На месте находится заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, он рассказал о ходе проведения ремонтных мероприятий.

Рафаэль Бегляров заявил, что специалисты МУП «Водоканал» перекрыли водоснабжение на участке в районе улицы Магистральной и сейчас сливают воду. После завершения данных мероприятий бригада приступит к демонтажу поврежденного участка трубы с последующей установкой нового.

По информации заместителя главы по ЖКХ Новороссийска, «Водоканал» предпринимает все необходимые меры для восстановления подачи водоснабжения в штатном режиме.

Порыв на участке Троицкого группового водопровода на улице Магистральной произошел днем 21 мая. В связи с аварийной ситуацией подачу воды на Новороссийск снизили на 40%. Ранее Рафаэль Бегляров сообщал, что в городе планируется организовать вечернюю подачу водоснабжения, несмотря на крупную утечку.

Кристина Мельникова