Житель Кубани пытался убедить суд, что нашел и вез в полицию незаконно выловленную рыбу

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор жителю Славянского района, осужденному за незаконное приобретение, хранение и перевозку особо ценных водных биологических ресурсов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, в феврале 2024 года сотрудники ДПС остановили автомобиль подсудимого и обнаружили в багажнике два экземпляра русского осетра и три экземпляра севрюги. Экспертиза показала, что рыба была выловлена в естественной среде. Осетр и севрюга относятся к особо ценным видам водных биоресурсов, охраняемым международными договорами РФ.

В ходе разбирательства мужчина утверждал, что обнаружил мешок с рыбой примерно в 500 м от берега моря и намеревался отвезти находку в полицию. По его словам, он не знал, какие именно виды рыб находятся в мешке, поскольку не занимается рыболовством и не разбирается в породах.

Суд счел эти доводы несостоятельными. Вина подсудимого была подтверждена совокупностью исследованных доказательств. Размер ущерба, причиненного государству, с учетом повышающего коэффициента был оценен почти в 974,5 тыс. руб.

Славянский районный суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал с осужденного сумму причиненного ущерба.

Сторона защиты обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и оставила его без изменений.

Вячеслав Рыжков