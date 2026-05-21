В Краснодарском крае планируют построить энергокольцо за 120 млрд рублей
«Россети» проектируют возведение энергокольца на 500 кВ в Краснодарском крае, об этом заявил ТАСС руководитель компании Андрей Рюмин.
По словам Андрея Рюмина, в настоящее время источник финансирования для проведения работ по строительству не определен. Компания планирует закончить проектные работы через несколько лет, после чего приступит к реализации.
Глава «Россетей» Андрей Рюмин заявлял, что возведение энергокольца является необходимой мерой для решения проблемы дефицита мощностей в энергосистеме юга России.
Стоимость строительства предварительно оценили в 120 млрд руб. По предварительной информации, проект могут реализовать в 2030 году.