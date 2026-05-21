Власти Мурманской области переходят на еженедельные рейды по проверке управляющих компаний
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области запустило проект превентивного контроля за работой управляющих компаний. Теперь рейды по конкретным адресам на основе обращений жителей будут проходить еженедельно. В первом выезде в доме №18 на улице Героев Рыбачьего в Мурманске были выявлены затопленный подвал, некачественная уборка и другие нарушения. УК выданы поручения со сроками устранения, сообщили в правительстве региона.
За 2025 год и первые месяцы 2026 года в регионе уже проведено около 1,4 тыс. проверок УК
Фото: Правительство Мурманской области
«Проблему всегда лучше предотвратить, чем потом устранять последствия»,— заявили в правительстве Мурманской области.
Первый рейд провела первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Элина Акулова совместно с жителями. По итогам осмотра управляющей компании даны конкретные поручения, исполнение поставлено на контроль министерства.