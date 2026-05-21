На участке «Колы» в Ленобласти введут реверсивное движение

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области введут новые ограничения движения. Как сообщили 21 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 27 мая по 10 июля на участке между деревнями Иссад и Потанино организуют реверсивное движение со светофорным регулированием.

Между деревнями Иссад и Потанино введут реверсивное движение

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ограничения затронут отрезок со 122-го по 151-й километр трассы. Полосы будут перекрывать поэтапно — участками примерно по пять километров. На время работ максимальную скорость снизят до 40 км/ч.

На участке планируют устранить колейность, восстановить деформационные швы, укрепить обочины и установить оборудование автоматических дорожных метеостанций. Дорога здесь имеет по одной полосе в каждом направлении.

Кроме того, с 22 мая по 20 августа закроют съезд с трассы «Кола» в Кудрово из-за реконструкции. Транспорт перенаправят на новый съезд, построенный примерно в 150 метрах дальше по направлению движения.

Матвей Николаев