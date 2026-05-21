Град, грозы и похолодание до +8: Петербург встретит день рождения под циклоном

Погода в Северной столице и области резко меняется: с пятницы, 22 мая, регион попадет под влияние циклонов, идущих чуть севернее города. В ближайшие сутки ожидаются ливни, грозы, а на востоке Ленобласти возможен даже град. Ветер западный, в выходные его порывы достигнут неприятных 10–15 м/с. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ближайшие сутки в Ленобласти возможен град

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В ближайшие сутки в Ленобласти возможен град

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Основное похолодание синоптики прогнозируют к главному городскому празднику — дню рождения Петербурга 27 мая. В дневные часы термометры покажут всего +8…+13 градусов, и это при сохраняющихся дождях.

Впрочем, метеорологи оставляют надежду: срок еще не окончательный, и ситуация может скорректироваться.

Карина Дроздецкая