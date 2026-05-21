Американский самолет-разведчик собирает данные вдоль границы России над Черным морем

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II осуществляет патрулирование вдоль российских границ в акватории Черного моря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания авиаперелетов.

По информации агентства, воздушное судно, созданное на базе бизнес-джета, вылетело с территории Румынии, где размещается на постоянной основе. Самолет проследовал вдоль побережья Крыма и далее в направлении Сочи, после чего сменил курс и вернулся по той же траектории в сторону Румынии. Затем борт вновь развернулся и приступил ко второму маршруту патрулирования.

Вячеслав Рыжков