Ижевское МУП «ДРЭУ» реорганизовали в акционерное общество

Ижевское МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ) реорганизовали в акционерное общество (АО, 100% акций ДРЭУ принадлежит администрации Ижевска). АО было зарегистрировано 20 мая. Такие данные «Ъ-Удмуртия» обнаружил в системе «СПАРК-Интерфакс». Горадминистрация владеет долей в 480,1 млн руб. С 5 мая ДРЭУ руководит Андрей Мазур.

«Предприятие сохраняет правопреемственность по всем обязательствам, продолжает выполнение муниципальных контрактов и не имеет намерения ликвидироваться или существенно сокращаться объемы деятельности»,— говорится в пояснительной записке к годовой бухотчетности.

Чистая прибыль предприятия в 2025 году составила 25,2 млн руб. (-43% год к году) при выручке 913,8 млн руб. (+37%). Основной вид деятельности ДРЭУ — содержание городских дорог и магистралей в зимний и летний периоды. ДРЭУ функционирует с 1967 года.

Напомним, МУП «ДРЭУ» хотели реорганизовать в ООО и впервые внесли в план приватизации в 2024 году. Тогда депутаты гордумы высказывались против этого решения. В числе аргументов — риск банкротства предприятия в частных руках, отвечающего за «жизнеспособность города». Отметим, что реорганизация МУПов проводится по федеральному законодательству (№ 485-ФЗ). Впоследствии МУП вносился в Прогнозный план приватизации на 2025-й и 2026 годы.