В Ставрополе стартовал отбор локаций на благоустройство в 2027 году

В администрации краевой столицы объявили о начале сбора заявок на участие в губернаторской программе поддержки местных инициатив, ориентированной на 2027 год. Глава города Иван Ульянченко заявил, что горожане могут вносить собственные варианты того, как улучшить инфраструктуру в своих микрорайонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Заявки принимаются до 19 июня текущего года включительно. Предложения необходимо направлять на адрес электронной почты pmisk_stav_2025mail.ru. Для уточнения деталей организаторы открыли телефонную линию: (8652) 74-82-95. В каждом обращении требуется указать точный адрес локации, нуждающейся в переменах, дать сжатое описание проблемы и конечный желаемый эффект от работ.

Все поступившие идеи, соответствующие регламенту, пройдут предварительный отбор и будут опубликованы на портале pmisk.ru, где затем состоится голосование. Максимальная сумма субсидии из краевой казны на все пять отобранных проектов составит 30 миллионов рублей.

Минувший цикл программы наглядно продемонстрировал ее результативность. Как напоминают в муниципалитете, в предшествующем периоде в Ставрополе привели в порядок сразу четыре объекта: игровые зоны на проспекте Юности (дом 10) и на улице Ленина (дом 7417), спортивный кластер возле завода «Нептун», а также зеленую зону на Каховском переулке. Суммарная площадь обновленных участков превысила 5 тыс. квадратных метров.

Станислав Маслаков