Компания «БР Консалт» рассказала о двух проектах на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания «БР Консалт» представила два проекта в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. В номинации «Эффективный сервис В2В» гендиректор организации Лариса Пестерева рассказала о новом курсе обучения команд по автоматизации бизнес-процессов, в номинации «Бизнесу добавили масштаба» — о расширении «БР Консалт».

«Мы обучаем команду собственника бизнеса автоматизировать хаос и отказываться от ручного управления. Работа с каждой компанией проходит индивидуально в течение 12 сессий»,— пояснила гендиректор «БР Консалт». Через программу прошло пять руководителей.

Комплексный подход при работе с клиентом, добавила она, помогает увидеть потери и верно распределить участников цепочек процессов. Обучение на курсе «Архитектор бизнес-процессов» проходит три месяца: один — теория и два — сопровождение, чтобы команда научилась самостоятельно выстраивать процессы в BPMN-нотации.

В 2025 году выручка «БР Консалт» выросла с 7,9 млн до 13,5 млн руб. — рост на 70%. Доля выручки из других регионов — Самарская область и Красноярский край — составила 30%. Лариса Пестерева рассказала, после работы с «БР Консалт» один из клиентов открыть офис в Китае. Штат компании вырос четырех человек. В 2026-ом, планирует она, выручка организации увеличится вдвое.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.