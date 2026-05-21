«Цимлянские вина» увеличили производство на 5%

В первом квартале 2026 года АО «Цимлянские вина» (Ростовская область) произвело 340 тыс. декалитров продукции, что на 5% больше год к году. Об этом сообщил «Интерфаксу» со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В 2026 году «Цимлянские вина» намерены произвести продукции больше, чем годом ранее. По данным министерства, в 2025 году предприятие провело закладку виноградников с господдержкой на площади более 26 га.

Работа по закладке виноградников продолжится и в 2026 году.

Наталья Белоштейн